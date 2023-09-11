Президент Турции посетит Казахстан в ноябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер - глава внешнеполитического ведомства Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, визит президента Турции запланирован на 3 ноября. Эрдоган примет участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств в Казахстане.

"Мы договорились о том, чтобы организовать и провести его на самом высоком уровне", - сказал Нуртлеу.