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Президент Турции посетит Казахстан в ноябре

Президент Турции посетит Казахстан в ноябре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан.
В регионе
11 сентября 2023 г. 12:26
Президент Турции посетит Казахстан в ноябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер - глава внешнеполитического ведомства Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, визит президента Турции запланирован на 3 ноября. Эрдоган примет участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств в Казахстане.

"Мы договорились о том, чтобы организовать и провести его на самом высоком уровне", - сказал Нуртлеу.

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