Президент Турции посетит Иран 7 апреля

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Иран 7 апреля, сообщается на официальном сайте президента в субботу.

Ранее Эрдоган заявлял, что изменений в его планах посетить Иран нет, но Анкара наблюдает за действиями Тегерана по отношению к Йемену, где между странами наблюдаются существенные разногласия, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Эрдоган посетит Иран по официальному приглашению президента страны Хасана Роухани, с которым он проведет переговоры. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

Эрдоган также примет участие во втором заседании турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. Президент Турции проведет отдельную встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Визит Эрдогана станет первым визитом президента Турции в Иран за последние четыре года.

Ранее Эрдоган призывал Иран прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и "уйти оттуда", после чего иранский МИД вызвал временного поверенного Турции в делах Ирана, чтобы выразить протест в связи с этими высказываниями. Их в Тегеране сочли "неуместными и некорректными".