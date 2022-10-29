Президент Турции посетил мавзолей Ататюрка по случаю Дня Республики

Турецкие власти продолжают предпринимать решительные шаги для того, чтобы превратить этот век в "Столетие Турции" и воплотить в жизнь мечты турецкого народа, вопреки всем препятствиям.

Турецкие власти продолжают предпринимать решительные шаги для того, чтобы превратить этот век в "Столетие Турции" и воплотить в жизнь мечты турецкого народа, вопреки всем препятствиям.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в записи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оставленной во время визита в мавзолей основателя Турецкой Республики и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка.

Визит главы государства в мавзолей приурочен к празднованию Дня Республики, который отмечают в Турции 29 октября.