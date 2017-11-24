Президент Турции подал в суд на лидера оппозиционной партии

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на председателя оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Кемаля Кылычдароглу компенсировать моральный ущерб.

Президент Турции подал в суд на председателя Республиканской народной партии за оскорбительные фразы в свой адрес, в адрес своей семьи и детей и требует компенсацию в размере 1,5 млн лир (381 772 долларов).