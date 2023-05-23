Президент Турции поблагодарил Синана Огана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность кандидату на пост главы государства в первом туре выборов от политического блока АТА Синану Огану.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность кандидату на пост главы государства в первом туре выборов от политического блока АТА Синану Огану.

Как передает Report , турецкий лидер сообщил в интервью телеканалу TRT, провел встречу с Оганом.

"Он заявил, что поддержит нас и "Республиканский союз". Я благодарю его от своего имени и от имени всех моих товарищей. Синану Огану хорошо известна наша четкая позиция в борьбе с терроризмом, в частности в отношениях с тюркским миром. Мы не идем на компромиссы в этих вопросах. Этого не было и не может быть", - уточнил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что единство двух политических блоков принесет выгоду народу Турции.

"До сих пор 450 тысяч беженцев вернулись в свои дома. Но теперь мы планируем, что в Сирию вернутся еще один миллион беженцев. Разумеется, это произойдет со временем", - подытожил турецкий лидер.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.