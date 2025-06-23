Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нидерланды для участия в заседании глав государств и правительств НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нидерланды для участия в заседании глав государств и правительств НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун.

"На саммите будет проведен стратегически важный обмен мнениями о рисках и угрозах для евроатлантического региона. Кроме того, будут оценены усилия Альянса в сфере сдерживания и обороны против основных угроз, определенных НАТО", - сказал он.

Ф.Алтун также добавил, что в рамках визита Эрдоган встретится с главами государств и правительств.