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Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО

Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нидерланды для участия в заседании глав государств и правительств НАТО.
В регионе
23 июня 2025 г. 23:18
Президент Турции отправится в Нидерланды для участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нидерланды для участия в заседании глав государств и правительств НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун.

"На саммите будет проведен стратегически важный обмен мнениями о рисках и угрозах для евроатлантического региона. Кроме того, будут оценены усилия Альянса в сфере сдерживания и обороны против основных угроз, определенных НАТО", - сказал он.

Ф.Алтун также добавил, что в рамках визита Эрдоган встретится с главами государств и правительств.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO zirvəsində iştirak etmək üçün Niderlanda gedir

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