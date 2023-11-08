Президент Турции отправился в Узбекистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Узбекистан.
Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.
Он примет участие в 16-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.
Вместе с ним в Узбекистан вылетели и глава МИД Хакан Фидан, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым и т.д.
Помимо других вопросов, будут обсуждены шаги по наращиванию объема торговли между странами-членами ОЭС до 100 млрд долларов.