О нас

Президент Турции отправился в Узбекистан

Президент Турции отправился в Узбекистан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Узбекистан.
В регионе
8 ноября 2023 г. 14:08
Президент Турции отправился в Узбекистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

Он примет участие в 16-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

Вместе с ним в Узбекистан вылетели и глава МИД Хакан Фидан, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым и т.д.

Помимо других вопросов, будут обсуждены шаги по наращиванию объема торговли между странами-членами ОЭС до 100 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish president due in Uzbekistan

Экслюзивные новости

Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi