Эрдоган прибыл в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправился с однодневным рабочим визитом в Россию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Сочи.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках визита турецкий лидер планирует провести двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В Международном аэропорту Сочи главу турецкого государства встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в РФ Мехмет Самсар и другие официальные лица.

В поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун.

12:34

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправился с однодневным рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в аэропорту Ататюрк в Стамбуле турецкого лидера провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Стамбула Давут Гюль.

Главу государства в поездке сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир и другие официальные лица.

Важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.