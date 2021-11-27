Президент Турции отправился с официальным визитом в Туркменистан

12:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Туркменистан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Туркменистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Президента Эрдогана в ходе визита сопровождают министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр национального образования Махмут Озер, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, министр торговли Мехмет Муш, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В дворцовом комплексе туркменского лидера "Огузхан" в Ашхабаде в субботу состоится церемония встречи турецкого лидера, после чего намечены переговоры в узком формате и с участием делегаций.

Лидеры двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений и процессы в регионе.

В присутствии президентов будет подписан ряд двусторонних документов.

Главы государств организуют совместную пресс-конференцию.

В рамках двухдневного визита, президент Турции примет участие в 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На полях саммита, президент Эрдоган проведет ряд встреч.