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Президент Турции отправился с официальным визитом в Туркменистан

Президент Турции отправился с официальным визитом в Туркменистан 12:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Туркменистан.
В регионе
27 ноября 2021 г. 13:11
Президент Турции отправился с официальным визитом в Туркменистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Туркменистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Президента Эрдогана в ходе визита сопровождают министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр национального образования Махмут Озер, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, министр торговли Мехмет Муш, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В дворцовом комплексе туркменского лидера "Огузхан" в Ашхабаде в субботу состоится церемония встречи турецкого лидера, после чего намечены переговоры в узком формате и с участием делегаций.

Лидеры двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений и процессы в регионе.

В присутствии президентов будет подписан ряд двусторонних документов.

Главы государств организуют совместную пресс-конференцию.

В рамках двухдневного визита, президент Турции примет участие в 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На полях саммита, президент Эрдоган проведет ряд встреч.

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Версия на английском языке Erdogan's official visit to Turkmenistan begins
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Türkmənistana rəsmi səfəri başlayıb

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