Президент Турции отправился с официальным визитом в Туркменистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Туркменистан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".
Президента Эрдогана в ходе визита сопровождают министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр национального образования Махмут Озер, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, министр торговли Мехмет Муш, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
В дворцовом комплексе туркменского лидера "Огузхан" в Ашхабаде в субботу состоится церемония встречи турецкого лидера, после чего намечены переговоры в узком формате и с участием делегаций.
Лидеры двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений и процессы в регионе.
В присутствии президентов будет подписан ряд двусторонних документов.
Главы государств организуют совместную пресс-конференцию.
В рамках двухдневного визита, президент Турции примет участие в 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
На полях саммита, президент Эрдоган проведет ряд встреч.