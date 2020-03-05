Президент Турции: Отношения с Россией достигли пика

"Как известно, мы должны были провести эту встречу в Турции. Но в связи с вашей работой по конституционным поправкам, мы решили принять ваше приглашение приехать сюда". Как передает российское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с Идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в регионе очень напряженная ситуация. Я знаю, что сегодня весь мир устремил сюда свой взгляд. И шаги, которые мы сегодня здесь предпримем и наши решения несомненно облегчат ситуацию". - сказал президент Турции.

"Отношения между нашими странами сейчас достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности и торговых отношений. Наши отношения продолжают развиваться и мы стараемся двигаться в этом направлении. И наша главная задача заключается в укреплении и дальнейшем развитии этих отношений. Я считаю, что мы преуспеем в этом", - заключил Эрдоган.

Напомним, президент Турции сегодня прибыл в Москву для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе.