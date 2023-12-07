Президенты Турции и Греции провели переговоры в Афинах

Заседание Стратегического совета высокого уровня Турция-Греция, который состоится в Афинах, будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

Заседание Стратегического совета высокого уровня Турция-Греция, который состоится в Афинах, будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по прибытию в столицу Греции.

Он встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

"Я очень рад снова оказаться в Афинах спустя 6 лет... Сегодня мы находимся здесь с большой делегацией министров. Наши министры проведут очень содержательные встречи. Цель – увеличить объем торговли с 5,5 млрд долларов до 10 млрд долларов", - отметил он.

Президент Греции отметила, что снижение напряжения между двумя странами положительно отразится на дальнейшем развитии сотрудничества.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в столицу Греции, Афины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В аэропорту Эсенбога в Анкаре его провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Турецкого лидера в поездке сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр внутренних дел Али Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер и т.д.

Ранее сообщалось, что он примет участие в заседании Высшего совета сотрудничества.

Между двумя странами планируется подписание 20 соглашений, а также Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве.