Президент Турции отбыл в Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Каир (Египет) для участия в саммите D-8.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Каир (Египет) для участия в саммите D-8.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, главу государства в аэропорту Эсенбога в Анкаре провожали вице-президент Джевдет Йылмаз и губернатор Анкары Васип Шахин.

Эрдогана во время визита в Египет сопровождают министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.