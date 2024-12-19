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Президент Турции отбыл в Египет

Президент Турции отбыл в Египет Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Каир (Египет) для участия в саммите D-8.
В регионе
19 декабря 2024 г. 10:47
Президент Турции отбыл в Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Каир (Египет) для участия в саммите D-8.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, главу государства в аэропорту Эсенбога в Анкаре провожали вице-президент Джевдет Йылмаз и губернатор Анкары Васип Шахин.

Эрдогана во время визита в Египет сопровождают министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

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