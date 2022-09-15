Президент Турции отбыл на саммит ШОС в Самарканд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Анкары в Самарканд для участия в 22-ом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
Самолет с главой турецкого государства на борту вылетел из столичного аэропорта "Эсенбога" в 10.20 по местному времени.
Турецкий лидер примет участие в саммите в качестве "особого почетного гостя".
Саммит ШОС в Самарканде станет первым в истории организации, на котором Турция будет представлена на уровне президента.
На 16 сентября намечено выступление президента Эрдогана на саммите.
Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч.