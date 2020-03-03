​Президент Турции обратился к России и Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", - заявил Эрдоган в Анкаре.

По его словам, Турция "демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития" в сирийском Идлибе.

"Турция в своих действиях опирается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не поддаётся давлению", - сказал Эрдоган.

Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.