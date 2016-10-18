Президент Турции: Наши друзья в США попросили у нас помощи

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Вчера наши друзья в США попросили у нас помощи".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Тürkiye gazetesi, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на церемонии открытия высшего академического учебного года 2016/2017, комментируя события в Ираке.

Он затронул вопрос очистки сирийского поселка Дабык от ИГИЛ: "ИГИЛ выдвинул различные требования в отношении Дабыка. Дабык занимает важное место в нашей истории. Мы очистили эту территорию от террористов. Теперь мы направляемся к Эль-Бабу (район сирийской провинции Алеппо, находящийся под контролем террористической ИГИЛ - Report). Мы также очистим этот район от террористов. На востоке находится Манбидж. Мы заявили коалиционным силам, что 95% населения Манбиджа составляют арабы. Там нет места для PYD и YPG (сирийские ветви террористической РПК - Report). Вчера наши друзья в США связались с нами и попросили помощи. Мы говорили об этом ранее. Мы хорошо знакомы с этими местами: "Что мы будем делать в Ракке?" - сказали нам. "Давайте будем действовать сообща", - сказали мы. Очистим эти районы от ИГИЛ. Переговоры ведутся в этом направлении. Мы не претендуем на чьи-либо земли. Главное, чтобы никто не претендовал на наши".