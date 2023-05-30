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Президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе

Президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе.
В регионе
30 мая 2023 г. 17:13
Президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе

Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция хочет обеспечить стабильность от Европы до Черного моря, от Ближнего Востока до Северной Африки: "Мы пойдем по пути дипломатии".

Глава государства сказал, что после этого отношения Турции с другими странами еще больше укрепятся: "В ближайшее время начнутся наши визиты. В то же время ожидаются визиты мировых лидеров в нашу страну".

Эрдоган поблагодарил всех участвовавших в голосовании, в том числе проживающих за рубежом граждан Турции.

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Версия на английском языке Erdogan: Our goal is to ensure stability in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Hədəfimiz Cənubi Qafqazda sabitliyi təmin etməkdir”

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