Президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе

Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе.

Наша цель - обеспечить стабильность на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция хочет обеспечить стабильность от Европы до Черного моря, от Ближнего Востока до Северной Африки: "Мы пойдем по пути дипломатии".

Глава государства сказал, что после этого отношения Турции с другими странами еще больше укрепятся: "В ближайшее время начнутся наши визиты. В то же время ожидаются визиты мировых лидеров в нашу страну".

Эрдоган поблагодарил всех участвовавших в голосовании, в том числе проживающих за рубежом граждан Турции.