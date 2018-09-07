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    Президент Турции находится с визитом в Иране

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Тегеране для участия на трехсторонней встрече на высшем уровне между Турцией, Россией и Ираном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, на саммите обсудят ситуацию в Сирии, а также в Идлибе.  

    Отмечается, что в ходе визита Р.Т.Эрдогана сопровождают министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак и глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун. 

    Напомним, что 7 сентября на встрече в Тегеране будут присутствовать президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани. 

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