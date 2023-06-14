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Президент Турции: На саммите НАТО могут состояться переговоры с премьером Греции

Президент Турции: На саммите НАТО могут состояться переговоры с премьером Греции В рамках саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Греции Кириакос Мицотакис могут провести переговоры.
В регионе
14 июня 2023 г. 14:32
Президент Турции: На саммите НАТО могут состояться переговоры с премьером Греции

В рамках саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Греции Кириакос Мицотакис могут провести переговоры.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил турецкий лидер в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

Он отметил, что Мицотакис после майских выборов в Турции позвонил ему, поздравив с победой.

"В Вильнюсе, мы, конечно, готовы будем провести встречу [с Мицотакисом]. Главное, чтобы имела место четкая позиция Афин, и не озвучивались противоречивые заявления. Турция стремится укреплять дружбу, а не усугублять вражду в регионе. Мои слова в ходе вероятной встречи общеизвестны: "Уважаемый премьер [Греции]. Прекратите гонку вооружений, которая ни к чему не ведет. США не прекращают поставлять вам оружие. Зачем вы закупаете столько? Потому, что это бесплатно или американская сторона не требует с вас оплаты?" Вот это мы и обсудим. Турция готова к устранению любой вражды. Такова современная Турция, таков Эрдоган!", - сказал президент.

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Версия на английском языке Turkish President: Negotiations with Greek Prime Minister may be held at NATO summit

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