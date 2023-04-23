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Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни

Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни "Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни".
В регионе
23 апреля 2023 г. 18:22
Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни

"Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни".

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы испытали много горя во время этого стихийного бедствия. Среди вас есть те, кто потерял в результате землетрясений своих родных и близких. Я молюсь Аллаху за душу каждого из погибших.

Наше государство и народ мобилизовали все свои силы, чтобы оказать помощь пострадавшим гражданам. Надеюсь, что в течение года мы возродим наши города, вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все работали без устали день и ночь, без выходных, чтобы построить светлое будущее для своих детей.

"Теперь мы хотим увековечить уровень развития, которого достигла наша страна. В связи с этим мы проводим серьезную подготовку и прилагаем все усилия. Мы рады осуществить для нашей страны такой же проект, как корабль TCG Anadolu, который мы спустили на воду совсем недавно", - добавил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Zəlzələdən zərər çəkənləri normal həyata qaytaracağıq”

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