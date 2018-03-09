Президент Турции: Мы в любой момент можем войти в центр Африна

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Мы в любой момент можем войти в центр Африна".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании по случаю открытия нового учебного года Политической академии правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, до сих пор Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия обезвредили в Африне 3 179 террористов: "Этим террористам - РПК/YPG-PYD платят Соединенные Штаты. Мы не распространяем американскую вражду в Турции. Однако в случае, когда мы не делаем этого, в США вражда против Турции набирает обороты. Они хотят, чтобы все молчали, и говорили только они. Однако впредь этого не будет. Наша главная цель заключается в том, чтобы попасть в число первых 10 стран мира".

Президент заявил, что дома постепенно расчищаются: "Население региона бежит от террористов. Однако террористы устанавливают на дорогах мины, что приводит к гибели людей. В результате разрыва мины погибли все 30 пассажиров подорвавшегося на мине автобуса, включая 3 членов одной семьи. Подобные факты ясны как день.

Те, кто не осознает эту действительность, являются либо убийцами, либо предателями. Пусть никто никого не обманывает. Сегодня мы в Африне, завтра можем заняться очисткой от террористов Мюнбиджа, а в последующий день - восточного берега Ферата. Если бы они хотели оказать в Сирии помощь народу, в этом случае не проводили бы в этих регионах этническую чистку".

"На данный момент поддерживающие террористов силы разочарованы. Приступая к операции "Оливковая ветвь" мы не просили разрешения у кого-то, и завершать ее будем не по чьей-то указке. Операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет высушено болото террора в Африне. Мы продолжим операцию до тех пор, пока наши границы не будут расчищены от террористического коридора", - подчеркнул президент Турции.