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Президент Турции: Мы проявили полную солидарность с Азербайджаном в Карабахе

Президент Турции: Мы проявили полную солидарность с Азербайджаном в Карабахе Турция проявила важную солидарность в Карабахе.
В регионе
4 ноября 2023 г. 15:06
Президент Турции: Мы проявили полную солидарность с Азербайджаном в Карабахе

Турция проявила полную солидарность с Азербайджаном в ходе карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении с 10-го юбилейного саммита ОТГ в Астане.

По его словам, солидарность и единство между тюркскими государствами начали развиваться во всех областях.

"На данный момент у нас есть политическое единство. В военной области мы уже продемонстрировали самую важную солидарность в Карабахе. Другими словами, был дан сигнал, что если государство, народ чувствуют эту солидарность, то он может добиться результата. И этот результат был достигнут в Карабахе", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: ‘We have shown the most important solidarity in the Karabakh war’
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Qarabağ müharibəsində ən mühüm həmrəyliyi göstərmişik”

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