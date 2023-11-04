Президент Турции: Мы проявили полную солидарность с Азербайджаном в Карабахе

Турция проявила важную солидарность в Карабахе.

Турция проявила полную солидарность с Азербайджаном в ходе карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении с 10-го юбилейного саммита ОТГ в Астане.

По его словам, солидарность и единство между тюркскими государствами начали развиваться во всех областях.

"На данный момент у нас есть политическое единство. В военной области мы уже продемонстрировали самую важную солидарность в Карабахе. Другими словами, был дан сигнал, что если государство, народ чувствуют эту солидарность, то он может добиться результата. И этот результат был достигнут в Карабахе", - сказал Эрдоган.