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Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора

Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора "Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев на всех платформах, включая соглашения по Зангезурскому коридору".
В регионе
8 ноября 2021 г. 22:48
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора

"Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев на всех платформах, включая соглашения по Зангезурскому коридору".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров.

"Этот новый период открывает большие возможности и для Армении", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что стратегическое значение Южного Кавказа будет возрастать в новой глобальной системе:

"Как Турция, полны решимости внести свой вклад в светлое будущее этого региона. Мы обсудим наше будущее с другими братскими странами на Тюркском совете в Стамбуле в пятницу".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı razılaşmada azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcəyik"

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