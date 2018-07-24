Президент Турции: Мы приступаем к новому этапу в сирийском Менбиче

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "В результате операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" мы превратили в безопасный регоин для наших сирийских собратьев порядка 4 тыс. кв.км. территории".

Как сообщает Report, об этом на фракционном заседании правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что официальная Анкара продолжит борьбу с террористами: "Нам важно не то, кто и что говорит, а то, что важно для нашей страны. Операции, проводимые нашими силами безопасности, в пределах и за пределами наших границ, являются наглядным тому подтверждением. Мы приступаем к новому этапу в Менбиче. Мы продолжим наши операции до тех пор, пока жив хоть один террорист и наши сирийские собратья все еще не вернулись в свои дома. В этом вопросе никто не может воспрепятствовать нам. Истинные друзья – те, кто ныне рядом с нами. Несмотря на угрозы, Турция не забудет и тех, кто стоит плечом к плечу с террористами".