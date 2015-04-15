Президент Турции: Мы не запятнаны такими событиями, как геноцид

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Нам все равно, как расценивают данный вопрос некоторые государства и депутаты".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в интервью журналистам заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы представителей СМИ в аэропорту перед отлетом в Казахстан касательно претензий армян относительно так называемого "геноцида армян".

"В моей стране проживает сотни тысяч армян. Они ничем не отличаются от остальных. Мы не нуждаемся в защите по данному вопросу. Оценка вопроса другими государствами или народами также бессмысленна. Мы будем равнодушны к их мнению".

Р.Т.Эрдоган также коснулся связанного с "геноцидом армян" проекта, который будет вынесен на голосование в Европарламенте: "Я не могу сказать, какое решение примут. Зачем, будучи нацией и медиа, мы должны защищаться? Мы не запятнаны такими событиями, как геноцид".