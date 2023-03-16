Президент Турции: Международная система постоянно вызывает новые кризисы

"Международная система, которая не может найти справедливых решений новых вызовов, стоящих перед человечеством, постоянно вызывает новые кризисы".
Как сообщает Report, об этом на брифинге для местных и зарубежных журналистов по итогам внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств такие слова заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вчера и сегодня у меня состоялись двусторонние встречи с президентами Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, а также председателем Народного Совета Туркменистана и премьер-министром Венгрии. Заявлением на саммите, которое подписали лидеры стран, мы четко продемонстрировали нашу волю к укреплению сотрудничества в различных областях".