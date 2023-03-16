О нас

Президент Турции: Международная система постоянно вызывает новые кризисы

Президент Турции: Международная система постоянно вызывает новые кризисы "Международная система, которая не может найти справедливых решений новых вызовов, стоящих перед человечеством, постоянно вызывает новые кризисы".
В регионе
16 марта 2023 г. 21:46
Президент Турции: Международная система постоянно вызывает новые кризисы
Реджеп Тайип Эрдоган

"Международная система, которая не может найти справедливых решений новых вызовов, стоящих перед человечеством, постоянно вызывает новые кризисы".

Как сообщает Report, об этом на брифинге для местных и зарубежных журналистов по итогам внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств такие слова заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вчера и сегодня у меня состоялись двусторонние встречи с президентами Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, а также председателем Народного Совета Туркменистана и премьер-министром Венгрии. Заявлением на саммите, которое подписали лидеры стран, мы четко продемонстрировали нашу волю к укреплению сотрудничества в различных областях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Beynəlxalq sistem daim yeni böhranlara səbəb olur”

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi