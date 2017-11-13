Президент Турции: Кого они обманывают, мир не глуп

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Кого они обманывают?! Мир не глуп".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя совместное заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о невозможности решения сирийского конфликта военным путем.

Р.Т.Эрдоган до начала визита в Россию в анкарском аэропорту Эсенбога заявил на пресс-конференции, что суть заявления лидеров США и России не ясна: "Мы не понимаем этого. Не надо обманывать мир. Кто же проливает эту кровь?! Пусть они отзовут своих военнослужащих из Сирии. Наших военнослужащих там нет. Мы не хотели прихода США в Ирак и говорили это им. Они сказали, что полностью очистят Ирак от террористов. И что, очистили? Нет".

Президент Турции выделил, что на севере Сирии США имеют пять воздушных и еще 8 военных баз. По его словам, еще одна размещена в Ракке: "Россия имеет 5 военных баз в Сирии, посылает туда оружие. Естественно, для PYD и YPG".

Президент ответил на вопрос журналистов о готовящейся операции ВС Турции в сирийском регионе Африн. По его словам между Турцией и Сирией имеется граница протяженностью 911 км: "Мы обсуждали эту операцию с США, Германией и Россией. Но сейчас главная цель Идлиб. В Идлибе мы будет действовать вместе с Россией. В Африне мы будем действовать с Россией совместно".

Р.Т.Эрдоган коснулся также вопроса приобретения Турцией у России зенитного ракетного комплекса С-400, сообщив, что в связи с этим подписан договор, ведутся переговоры.