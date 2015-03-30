​Президент Турции: В связанных с визитом в Иран планах никаких изменений нет

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Мы сами принимаем решение о том, посетим Иран, или нет. В наших планах нет изменений".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом в ходе визита в Словению заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что они с уважением относятся к территориальной целостности Йемена, и заявил о неправильности вмешательства в дела страны.

Президент Турции сказал, что изменений в программе относительно визита в Иран нет: "Однако мы следим за происходящими в Йемене процессами. То, что происходит в этой стране, для нас важно. Мы можем принять любое решение. На данный момент у нас нет конкретного плана по данному вопросу".

Напомним, что Р.Эрдоган посетит Иран 7 апреля.