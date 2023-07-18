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Президент Турции из Саудовской Аравии отбыл в Катар

Президент Турции из Саудовской Аравии отбыл в Катар Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в Катар.
В регионе
18 июля 2023 г. 16:46
Президент Турции из Саудовской Аравии отбыл в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в Катар.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, самолет TC-TRK с главой турецкого государства на борту вылетел из аэропорта имени короля Абдуль-Азиза в Джидде.

Турецкого лидера провожали глава МИД Саудовской Аравии Файсал бин Фархан аль-Сауд, посол Турции в Эр-Рияде Фатих Улусой, посол Турции в Йемене Мустафа Пулат и постпред при Организации исламского сотрудничества Мехмет Метин Экер.

Отметим, что Эрдоган после Катара посетит ОАЭ. По итогам трехдневного турне по странам Персидского залива планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше 50 млрд долларов.

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Версия на английском языке Turkish President Erdogan leaves Saudi Arabia for Qatar

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