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Президент Турции и премьер Грузии провели переговоры на полях Генассамблеи ООН

Президент Турции и премьер Грузии провели переговоры на полях Генассамблеи ООН Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели переговоры в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В регионе
18 сентября 2023 г. 09:58
Президент Турции и премьер Грузии провели переговоры на полях Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели переговоры в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

Они обсудили вопросы региональной безопасности, а также результаты стратегического партнерства между двумя странами и новые перспективы сотрудничества в будущем.

Гарибашвили отметил, что Грузия и Турция достигли значительного прогресса в сотрудничестве, что нашло отражение как в экономическом, так и в политическом измерениях. Существующие региональные проекты являются наглядным примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства между Грузией и Турцией, которое принесет больше экономической независимости, безопасности и стабильности обеим странам.

Он поблагодарил Эрдогана за его решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и североатлантической интеграции.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН глава грузинского правительства выступит с речью. Кроме того, в рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.

Официальное открытие 78-й сессий Генассамблеи ООН состоялось 5 сентября, однако основные мероприятия сессии ГА ООН начнутся 19 сентября, когда откроется неделя высокого уровня с участием глав стран и правительств, министров иностранных дел со всего мира.

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Версия на английском языке Turkish president, Georgian PM hold talks on sidelines of UN General Assembly

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