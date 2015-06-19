​Президент Турции и Анджелина Джоли посетят лагерь беженцев

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит вместе с послом доброй воли ООН, известной актрисой Анджелиной Джоли лагеря разместившихся в Турции сирийских беженцев.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что 20 июня Р.Т.Эрдоган организует для беженцев в Мардине ифтар. Гостьей на мероприятии будет Анджелина Джоли, прибывшая в страну по призыву верховного комиссара ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша.

Отметим, что А.Джоли и ранее посещала лагеря беженцев на границе Турции с Сирией.

Когда она приезжала в Турцию в 2011 году, в стране было 10 тыс. беженцев. А сейчас численность сирийских беженцев превышает 2 миллиона.