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Президент Турции: YPG могут изменить свою позицию в любой момент

Президент Турции: YPG могут изменить свою позицию в любой момент Президент Турции: YPG могут изменить свою позицию в любой момент
В регионе
21 июля 2025 г. 15:26
Президент Турции: YPG могут изменить свою позицию в любой момент

Позиция отрядов народной самообороны (YPG - одного из ответвлений Рабочей партии Курдистана (РПК)) может измениться в любой момент.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете на обратном пути из Северного Кипра.

Он отметил, что Турция продолжает предпринимать все необходимые шаги для борьбы с терроризмом и следит за ситуацией, чтобы не допустить провокаций. "Как вы знаете, процесс разоружения начался. Насколько мне известно, обсуждения по вопросу создания комиссии достигли финальной стадии. Скоро вы увидите прогресс на парламентском уровне. Мы полны решимости построить будущее, свободное от терроризма", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что события в регионе подтверждают правильность этого шага.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: YPG hər an mövqeyini dəyişə bilər

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