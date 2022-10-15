Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.

Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.



Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Он отметил, что причины взрыва будут выяснены: «Следственные мероприятия начались. Если есть лица, ответственные за это происшествие, их, конечно, найдут».



Эрдоган отметил, что поисково- спасательные мероприятия продолжаются.