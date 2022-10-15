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Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек

Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.
В регионе
15 октября 2022 г. 16:33
Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что причины взрыва будут выяснены: «Следственные мероприятия начались. Если есть лица, ответственные за это происшествие, их, конечно, найдут».

Эрдоган отметил, что поисково- спасательные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Bartindəki mədəndə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 41-ə çatıb”

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