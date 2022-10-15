Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что причины взрыва будут выяснены: «Следственные мероприятия начались. Если есть лица, ответственные за это происшествие, их, конечно, найдут».
Эрдоган отметил, что поисково- спасательные мероприятия продолжаются.
Президент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человекПрезидент Турции: Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне достигло 41 человек Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.
В регионе
15 октября 2022 г. 16:33
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Число погибших в результате взрыва на шахте в Бартыне возросло до 41 человек.
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Bartindəki mədəndə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 41-ə çatıb”