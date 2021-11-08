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Президент Турции: Армения потерпела тяжелое поражение благодаря героизму наших азербайджанских братьев

Президент Турции: Армения потерпела тяжелое поражение благодаря героизму наших азербайджанских братьев "Прежде всего, мы поздравляем всех наших азербайджанских братьев, включая президента и моего брата Ильхама Алиева с победой перед международным сообществом, положившей конец оккупации, длившейся почти 30 лет. Те, кто хранил молчание, несут ответственность
В регионе
8 ноября 2021 г. 22:53
Президент Турции: Армения потерпела тяжелое поражение благодаря героизму наших азербайджанских братьев
Реджеп Тайип Эрдоган

"Прежде всего, мы поздравляем всех наших азербайджанских братьев, включая президента и моего брата Ильхама Алиева с победой перед международным сообществом, положившей конец оккупации, длившейся почти 30 лет. Те, кто хранил молчание, несут ответственность за трагедию в этом регионе".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров, .

"Армения, сознательно ранее нарушала прекращение огня. На этот раз, как Турция, мы решительно поддержали азербайджанских братьев. Армения, нарушившая режим прекращения огня во время конфликта, потерпела серьезное поражение благодаря героизму наших азербайджанских братьев", - сказал он.

"Поздравляю всех, кто внес свой вклад в эту победу, да упокоит Аллах души всех шехидов и здоровой жизни нашим ветеранам. Наконец, на открытии международного аэропорта в Физули мы показали, что поддерживаем азербайджанских братьев в реконструкции и строительстве", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ermənistan azərbaycanlı qardaşlarımızın qəhrəmanlığı sayəsində ağır məğlubiyyətə uğradı”

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