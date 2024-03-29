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Президент Турции 9 мая совершит визит в США

Президент Турции 9 мая совершит визит в США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальный визит в США 9 мая.
В регионе
29 марта 2024 г. 15:30
Президент Турции 9 мая совершит визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальный визит в США 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын в пятницу встретится с делегацией Палаты представителей Конгресса США, чтобы обсудить детали предстоящего визита.

Стороны обсудят состояние турецко-американских отношений, а также ситуацию вокруг конфликтов в Украине и секторе Газа.

Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с террористическими организациями РКК и ИГИЛ.

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Версия на английском языке Erdogan to visit US on May 9

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