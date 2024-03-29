Президент Турции 9 мая совершит визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальный визит в США 9 мая.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын в пятницу встретится с делегацией Палаты представителей Конгресса США, чтобы обсудить детали предстоящего визита.
Стороны обсудят состояние турецко-американских отношений, а также ситуацию вокруг конфликтов в Украине и секторе Газа.
Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с террористическими организациями РКК и ИГИЛ.