Президент Туниса подал документы для участия в выборах

Президент Туниса Каис Саид подал документы в Независимый высший орган по выборам (ISIE) для участия в качестве кандидата в очередных выборах главы государства, которые состоятся 6 октября 2024 года.

Президент Туниса Каис Саид подал документы в Независимый высший орган по выборам (ISIE) для участия в качестве кандидата в очередных выборах главы государства, которые состоятся 6 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse.

О своем намерении баллотироваться на высший пост Саид официально объявил 19 июля. "Если бы у меня был выбор, я бы не стал [баллотироваться]. Но когда речь идет о национальном долге, нет места колебаниям. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентские выборы, чтобы продолжить борьбу за национальное освобождение", - сказал он в минувшем месяце.

Предыдущие президентские выборы в Тунисе состоялись осенью 2019 года. По их итогам Саид, выдвигавшийся как независимый кандидат, одержал победу во втором туре над Набилем Каруи (представителем центристской партии "Сердце Туниса"), набрав 72,71% голосов избирателей. Саид вступил в должность 23 октября 2019 года