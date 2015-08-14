Маргвелашвили: Территориальная целостность Грузии будет обязательно восстановлена

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена мирным путем. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с 23-летием со дня начала боевых действий в Абхазии.

"Территориальная целостность обязательно будет восстановлена и это произойдет мирным путем в обстановке взаимного уважения, доверия и сотрудничества. Формирование такой атмосферы должно основываться на осознании того, что у реваншизма нет будущего", - заявил Г.Маргвелашвили.

Президент отметил, в этот день произошло одно из самых драматических событий в истории нашей страны - началась абхазская война, которая "унесла жизни тысяч наших граждан - солдат и мирного населения". "Мы с болью вспоминаем братоубийственное кровопролитие и чтим память тех, кто стал жертвой этого конфликта с обеих сторон", - говорится в заявлении.

Глава государства подчеркнул, что "война между братскими народами нанесла тяжелейший материальный, финансовый и психологический ущерб".

"К сожалению, в послевоенный период больше было сделано для углубления отчуждения между народами, чем для восстановления единства. Решение конфликтов по-прежнему остается главным вызовом нашего государства и общества", - добавляет Г.Маргвелашвили.