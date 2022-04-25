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Президент Татарстана пригласил Гурбангулы Бердымухамедова в Казань

Президент Татарстана пригласил Гурбангулы Бердымухамедова в Казань Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
В регионе
25 апреля 2022 г. 09:36
Президент Татарстана пригласил Гурбангулы Бердымухамедова в Казань
Гурбангулы Бердымухамедов

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Как сообщает Report, высокий гость поделился своими впечатлениями от участия в прошедших в Туркменистане торжествах по случаю Праздника туркменского скакуна, отметив масштабную работу, которая проводится в стране по сохранению национального наследия, включая ахалтекинское коневодство и традиции разведения алабаев.

Обменявшись мнениями с главой туркменского парламента о дальнейшем развитии сотрудничества и дружественных отношений Туркменистана и Татарстана, Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за его личное внимание к вопросам двустороннего партнерства как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

"Мы признательны руководству Туркменистана за поддержку татар, проживающих в вашей стране, и внимательное отношение к их национально-культурным потребностям. В Татарстане тоже уделяется большое внимание национально-культурной автономии туркмен", – сказал Минниханов.

Он пригласил Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в мероприятиях по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет отмечаться нынешним летом.

Вместе с президентом Татарстана в Ашхабад прибыли генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

За последние три года почти 2 тысячи единиц автомобилей «КАМАЗ» поставлено в Туркменистан. Ведется строительство в четырех регионах страны учебно-сервисных центров «КАМАЗ», в мае и июне планируется открытие двух из них.

По линии «Татнефти», продлившей в 2020 году контракт с «Туркменнефтью» еще на 8 лет, поставлена задача увеличения добычи на месторождении Готурдепе. Перспективными направлениями сотрудничества являются проекты импортозамещения в части организации производств по ремонту нефтепромыслового оборудования.

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