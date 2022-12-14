Президент Таджикистана вылетел в Пакистан

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 14 декабря вылетел из аэропорта Душанбе. Он направляется с двухдневным официальным визитом в Пакистан.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 14 декабря вылетел из аэропорта Душанбе. Он направляется с двухдневным официальным визитом в Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

В этой поездке таджикского лидера сопровождают официальные лица: председатель Национального совета Высшего собрания, премьер-министр, руководитель администрации президента и другие должностные лица.

У Рахмона запланированы встречи с премьер-министром Шахбазом Шарифом и представителями сената Пакистана.

Будут обсуждены вопросы укрепления двусторонних отношений в экономической, социальной, энергетической и других сферах. Кроме того, они рассмотрят тему безопасности в Центральной Азии, в частности ситуацию в Афганистане.