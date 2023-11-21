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Президент Таджикистана вылетел в Москву

Президент Таджикистана вылетел в Москву Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Россию с официальным визитом.
В регионе
21 ноября 2023 г. 09:38
Президент Таджикистана вылетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Россию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

Его сопровождают заместитель премьер-министра республики, министр иностранных дел, помощник по вопросам зарубежных связей, министры обороны, внутренних дел, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, транспорта и т.д.

В ходе двухдневного визита Рахмон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Планируются переговоры в узком и расширенном формате.

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Версия на английском языке President of Tajikistan leaves for Moscow

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