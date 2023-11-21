Президент Таджикистана вылетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Россию с официальным визитом.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Россию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

Его сопровождают заместитель премьер-министра республики, министр иностранных дел, помощник по вопросам зарубежных связей, министры обороны, внутренних дел, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, транспорта и т.д.

В ходе двухдневного визита Рахмон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Планируются переговоры в узком и расширенном формате.