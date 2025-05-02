Президент Таджикистана уволил гендиректора аэропорта Душанбе после итогов аудита

Генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Душанбе" Исматулло Абдуллозода и его заместители сняты с должностей.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, соответствующее распоряжение подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В сообщении пресс-службе главы государства отмечается, что решение принято в связи с проведением финансовой проверки и выявлением серьезных недостатков в деятельности аэропорта. Какие именно проблемы были выявлены в работе организации не уточняется.
Абдуллозода занимал должность гендиректора ОАО "Международный аэропорт Душанбе" с января 2016 года. Кто займет этот пост теперь, пока не сообщается.