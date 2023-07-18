Президент Таджикистана совершит визит в Саудовскую Аравию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода.

По его словам, Рахмон отправится в Джидду 18 июля во второй половине дня. В общем поездка продлится до 19 июля.

В рамках этого визита президент примет участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".

По данным пресс-службы, в предстоящей встрече на высшем уровне предусматривается участие руководителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

"В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - подчеркнул источник.

В рамках саммита также планируется проведение ряда двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

Кроме того, Рахмон посетит Мекку и совершит хадж.