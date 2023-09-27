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Президент Таджикистана совершит трехдневный визит в Германию

Президент Таджикистана совершит трехдневный визит в Германию Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с 28-го по 30-ое сентября совершит трехдневный визит в Германию.
В регионе
27 сентября 2023 г. 16:40
Президент Таджикистана совершит трехдневный визит в Германию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с 28-го по 30-ое сентября совершит трехдневный визит в Германию.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Он примет участие во встрече президентов стран Центральной Азии с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Главными темами для обсуждения станут: укрепление регионального и экономического сотрудничества; вопросы взаимодействия, которые имеют важное значение для региона и Германии.

Ожидается также встреча лидеров стран региона, в том числе Рахмона с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой будут затронуты вопросы сотрудничества в области экономической и энергетической политики.

Кроме того, глава Таджикистана примет участие в экономической конференции государств Центральной Азии и Германии.

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