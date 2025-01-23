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Президент Таджикистана сменил главу Минобороны

Президент Таджикистана сменил главу Минобороны В Таджикистане назначен новый министр обороны страны. Оборонное ведомство возглавит Эмомали Собирзода.
В регионе
23 января 2025 г. 12:50
Президент Таджикистана сменил главу Минобороны

В Таджикистане назначен новый министр обороны страны. Оборонное ведомство возглавит Эмомали Собирзода.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, соответствующее распоряжение подписал президент страны Эмомали Рахмон.

Собирзода ранее он был первым заместителем министра обороны.

Ранее должность главы Министерства обороны Таджикистана занимал Шерали Мирзо - он находился на этом посту с 2013 года.

Теперь Рахмон назначил Шерали Мирзо руководителем Управления по защите государственной тайны при правительстве Таджикистана.

Первым заместителем министра обороны, начальником Генштаба ВС стал Бободжон Саидзода.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti yeni müdafiə naziri təyin edib

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