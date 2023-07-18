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Президент Таджикистана провел перестановки в оборонном ведомстве

Президент Таджикистана провел перестановки в оборонном ведомстве Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки.
В регионе
18 июля 2023 г. 11:38
Президент Таджикистана провел перестановки в оборонном ведомстве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, своим указом Рахмон снял с должности заместителя министра обороны по вооружению и военной технике Хисрава Бобозоду.

Причиной увольнения военачальника стал его переход на другую работу.

Также распоряжением глава государства перевел замглавы Министерства сельского хозяйства Джаббора Насирзоду на пост первого заместителя министра.

От должности отстранен зампредседателя Комитета по делам религий Абдурахмон Вахобзода. Теперь он стал заместителем директора ГУ "Центр исламоведения при президенте Таджикистана".

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