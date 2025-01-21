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Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки

Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки.
В регионе
21 января 2025 г. 14:09
Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, он подписал указ о назначении Рустама Мирзозода на пост председателя Верховного суда.

Другим указом Шермухаммад Шахиён отозван с этой должности.

Кроме того, Министерство труда, миграции и занятости возглавил Солеха Холмахмадзода, до нее эту должности занимала Гулнора Хасанзода.

Изменения также затронули Комитет по чрезвычайным ситуациям страны. Там новым руководителем назначен Рахмонали Раджабали. На данном посту он сменит Рустама Назарзоду.

Ранее Рахмон произвел серьезные кадровые изменения в силовых ведомствах республики. Он провел перестановки в руководстве структур Генпрокуратуры, Минобороны, Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Распоряжениями президента Таджикистана также сменились руководители некоторых управлений и учебных центров Нацгвардии.

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