Президент Таджикистана призвал население запасаться продуктами питания на два года

Правительство Таджикистана принимает необходимые меры для защиты экономики и населения, используя все имеющиеся ресурсы и возможности, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

Правительство Таджикистана принимает необходимые меры для защиты экономики и населения, используя все имеющиеся ресурсы и возможности, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон, обращаясь к соотечественникам по случаю начала священного месяца Рамазан.

По его словам, граждане уже убедились в эффективности запасов продовольствия в период пандемии. Поэтому земледельцы и каждая семья должны придавать серьезное значение эффективному использованию земель, чтобы обеспечить изобилие сельхозпродукции на потребительских рынках.

"Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года", - отметил Рахмон.