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Президент Таджикистана отправился в Казахстан

Президент Таджикистана отправился в Казахстан Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с визитом в Астану.
В регионе
8 августа 2024 г. 16:01
Президент Таджикистана отправился в Казахстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с визитом в Астану.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Таджикский лидер примет участие в Консультативной встрече глав стран Центральной Азии и Первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".

В состав делегации Таджикистана вошли помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры иностранных дел, экономического развития и торговли, финансов, промышленности и новых технологий и т.д.

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