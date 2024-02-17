Президент Таджикистана отправился в Катар второй раз за месяц

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Катар. Это второй визит президента в Доху за месяц.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Катар. Это второй визит президента в Доху за месяц.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Цель его визита не уточняется, лишь сообщается о том, что Рахмона сопровождают его помощники по внешним связям и другие официальные лица.

Между тем, по данным СМИ, в столице Катара под эгидой ООН пройдет новая международная встреча по Афганистану, где как ожидается, примет участие президент Таджикистана. Мероприятие пройдет 18-19 февраля.

Рахмон 21 января совершил госвизит в Доху, где провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.