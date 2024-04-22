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Президент Таджикистана отправился с первым официальным визитом в Италию и Ватикан

Президент Таджикистана отправился с первым официальным визитом в Италию и Ватикан Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит первый официальный визит в Италию и Ватикан. Он сегодня вылетел из международного аэропорта Душанбе.
В регионе
22 апреля 2024 г. 12:43
Президент Таджикистана отправился с первым официальным визитом в Италию и Ватикан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит первый официальный визит в Италию и Ватикан. Он сегодня вылетел из международного аэропорта Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмона в этой поездке сопровождают министры иностранных дел, внутренних дел, промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, культуры, помощник главы государства по международным вопросам, а также председатели Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, Агентства по контролю за наркотиками и другие официальные лица. Других подробностей не приводится.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в 2023 году из Таджикистана в Италию было экспортировано товаров на сумму более 15 млн долларов, импортировано - на сумму более 33 млн долларов. Общий товарооборот между двумя странами за 2023 год вырос на 12,5% относительно показателя 2022 года.

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