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Президент Таджикистана открыл ряд погранпостов на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана открыл ряд погранпостов на границе с Афганистаном Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочей поездкой в ​​Хатлонскую область. Визит в регион глава государства начал с Фархорского района, где открыл здание пограничного пункта пропуска "Кокул", построенного на границе с Афганистаном.
В регионе
19 октября 2023 г. 11:41
Президент Таджикистана открыл ряд погранпостов на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочей поездкой в ​​Хатлонскую область. Визит в регион глава государства начал с Фархорского района, где открыл здание пограничного пункта пропуска "Кокул", построенного на границе с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Он также ввел в эксплуатацию пограничные пункты пропуска в Лахшском, Шамсиддин-Шахинском районах Хатлонской области, Рушане, Ишкошиме, Мургабе и Хороге.

Всего на границе Таджикистана были открыты 24 пограничных пропускных пункта и 96 жилых домов для офицеров.

Напомним, что с сентября 2022 года в Таджикистане открыто 78 новых пограничных объектов, и все они в короткие сроки сданы в эксплуатацию.

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Версия на английском языке President of Tajikistan opens several checkpoints on Afghanistan border

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